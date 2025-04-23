İsrail çocukları hedef aldı! Gazze'de okul vuruldu

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail çocukları hedef aldı! Gazze'de okul vuruldu

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula yönelik saldırısında 10 kişi öldü.

İsrail'in, Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulu'na düzenlendiği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

SİVİL SAVUNMA'DEN AÇIKLAMA

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

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Açıklamada, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin sığındığı Yafa Okulu'nu bombaladığı belirtilerek, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekiplerin saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ile çok sayıda yaralıyı enkazdan çıkardığı kaydedilen açıklamada, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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