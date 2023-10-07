İsrail Cumhurbaşkanı Herzog “İran'dan aldığı emirle saldırı başlattılar”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bu sabah saatlerinde Hamas örgütü tarafından yapılan saldırının İran’ın desteği ve emriyle yapıldığını iddia etti.

İsrail vatandaşlarına tehdidi ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını kaydeden Herzog, İsrail'in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi.

“SİLAH VE MUHİMMAT DESTEĞİNİ İRAN YAPTI”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran’ın Hamas’a silah ve mühimmat desteği sağladığını iddia ederek, bu operasyonun arkasında İran’ın olduğunu ve İran’ın da büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Herzog, uluslararası topluma "Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran'ı koşulsuz kınama" çağrısı yaptı.