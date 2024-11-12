İsrail Dışişleri Bakanı ilk açıklamasında kriz çıkardı! Kürtler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

İsrail'de Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevden alınmasının ardından boşalan koltuğa Israel Katz atanırken, Gideon Saar da yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı. 10 Kasım’da gerçekleşen devir teslim töreni sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Saar, İsrail’in Kürtlerle ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

"KÜRTLER BİZİM DOĞAL MÜTTEFİKİMİZDİR"

The Times Of İsrael'de yer alan habere göre, Saar, Kürtleri İsrail’in “doğal müttefiki” olarak nitelendirerek, İsrail’in Kürtlerle olan ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Saar, “Kürtler büyük bir millettir, siyasi bağımsızlığa sahip olmayan milletlerden biridir. Onlar bizim doğal müttefikimizdir” diye ekledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar

Saar, ayrıca bölgedeki azınlıkların dayanışma içinde olması gerektiğine değinerek, şunları söyledi: “Bölgedeki azınlıkların birleşmesi gerekiyor. Kürtler, İran ve Türkiye’nin zulmünün kurbanıdır. İsrail’in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor. Biz bölgede bir azınlığız, bu nedenle doğal olarak diğer azınlıklar müttefikimizdir.”

TÜRKİYE'YE HADSİZ SUÇLAMA

Kürtlerin “İran ve Türkiye'nin baskı ve saldırganlığının kurbanı” olduğunu iddia eden Dışişleri Bakanı sadece Irak'taki Kürtlerin özerkliğe sahip olduğunu, Suriye'deki terör odaklarının ise “bir çeşit defacto özerkliği” bulunduğunu ifade etti.