İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Erdoğan'a tehdit: Birisi Erdoğan'a Saddam'ın sonunu hatırlatsın

İsrailli bakan Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Libya'ya nasıl girdiysek İsrail'e de gireriz" sözlerine sert bir yanıt vererek tehdit etti.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'a yönelik tehditkâr ifadeler kullanarak, "Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın" dedi.

"BİRİSİ ERDOĞAN SADDAM'IN SONUNU HATIRLATSIN"

Erdoğan'ın bu açıklamaları İsrail'den hızlı bir yanıt aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya üzerinden Erdoğan'a sert çıkarak, "Saddam da böyle diyordu" ifadesini kullandı ve Erdoğan'a Saddam Hüseyin'in sonunu hatırlattı.

Erdoğan'ın açıklamalarına gelen bu tepki, bölgedeki mevcut siyasi tansiyonu daha da yükseltti. Bu karşılıklı sert açıklamalar, iki ülke arasındaki gerilimin artmasına neden oldu.

Bakan Katz, Irak'ın ABD tarafından devrilerek idam edilen eski lideri Saddam Hüseyin benzetmesi yaparak Erdoğan'a yönelik, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın" ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ'DAN KARTZ'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve "Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek benzerini onlara da aynen yaparız" ifadelerini kullanmıştı.