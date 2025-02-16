İsrail Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı bir araya geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saar ile Rubio'nun çeşitli konuları ele aldıkları bir ikili görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamaya göre, "İbrahim Anlaşmaları" ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve sağlamlaştırılmasının ele alındığı görüşmede, "büyükelçiliklerinin Kudüs'e taşınmasının" masaya yatırıldığı kaydedildi.

İsrail'e karşı hukuki bir savaş yürütüldüğü iddia edilen açıklamada, görüşmede bu konunun ve "İsrail'in kendini savunma hakkı" ile "antisemizmle mücadele"nin konuşulduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin ve ekonomik bağların geliştirilmesinin görüşüldüğü ve İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaretin tarihi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

RUBİO VE NETANYAHU ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, dün akşam saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e inmişti.

Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirmiş, bu görüşmeden sonra ikili ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Netanyahu ve Rubio, basın toplantısında "İran'ın nükleer silahlara sahip olması" ve "Gazze" başta olmak üzere çeşitli konuları ele aldıklarını vurgulamıştı.