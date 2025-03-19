İsrail dünden bu yana saldırıyor! Ölenlerin sayısı 436'ya yükseldi

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in dün sabah saatlerinde ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardaki can kaybı ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 436'ya, yaralıların sayısının 678'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 547'ye, yaralıların sayısı ise 112 bin 719'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 404 kişinin hayatını kaybettiğini, 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.