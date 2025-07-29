İsrail dünyaya meydan okudu! Ortalığı birbirine katacak açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, uluslararası gazetecilerle bir toplantı yaptı ve İsrail’in, Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana gerçekleştirilen saldırıları sona erdirmeye yönelik hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini açıkladı.

Sa’ar, “Ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, bu savaş sona ermeyecek. Hamas’ın Gazze’de kalmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı ve özellikle Avrupa ülkeleri tarafından yürütülen diplomatik baskıların “Çarpıtılmış bir kampanya” olduğunu öne sürdü.

Sa’ar, uluslararası toplumun Filistin Devleti kurulması yönündeki taleplerini reddederken “Bugün bir Filistin devleti kurmak demek, bir Hamas devleti kurmak demektir. Bir cihat devleti. Bu olmayacak.” dedi. Böylece, ABD ve AB başta olmak üzere birçok ülkenin uzun süredir savunduğu iki devletli çözüm önerisine meydan okumuş oldu.

Sa’ar, bazı Avrupa ülkelerini de sert bir biçimde eleştirirken Avrupa hükümetlerinin politikalarının kendi ülkelerindeki “büyük Müslüman nüfusun baskısıyla şekillendiğini” öne sürerek “İsrail’i memnuniyetle feda ediyorlar. Sadece iç siyasi dengeleri korumak için.” söyleminde bulundu.

İsrailli bakan, Avrupa’nın 1938’de Nazi Almanyası karşısında Çekoslovakya’yı “feda ettiği” Münih Anlaşması’nı hatırlatarak “İsrail 21. yüzyılın Çekoslovakya’sı olmayacak” sözlerini sarf etti.

Dışişleri Bakanı Sa’ar, uluslararası baskıların sadece İsrail’i değil ateşkes ve rehine anlaşması ihtimalini de sabote ettiğini öne sürerek “Baskılar, Hamas’a değil bize yöneltiliyor. Bu, anlaşma şansını doğrudan baltalıyor ve yeni bir askeri tırmanışa zemin hazırlıyor. Kendi varlığımızı, bazı ülkelerin iç politik kaygıları uğruna feda etmeyeceğiz. Kendi çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.