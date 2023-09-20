İsrail ekibi Bakic için devreye girdi

Son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Osijek forması giyen Ognjen Bakic, bir hafta önce Trabzonspor'a transfer olurken, genç oyuncunun sözleşme şartları da kesinleşmişti. Trabzonspor, bu oyuncuyu alırken sadece bu sezonluk kiralık olarak verileceğini, sezon bitiminde geri alacaklarını açıklamıştı.

İsrail ekibi Bakic için devreye girdi

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Osijek forması giyen Ognjen Bakic, bir hafta önce Trabzonspor'a transfer olurken, genç oyuncunun sözleşme şartları da açıklanmıştı.
Trabzonspor, bu oyuncuyu alırken sadece bu sezonluk kiralık olarak verileceğini, sezon bitiminde geri alacaklarını belirtmişti.
Bordo-Mavililerin kurmayları; Hırvatistan’ın üst düzey ligi olan Supersport HNL ekiplerinden, NK Osijek takımında forma giyen, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i, bu sezonki 36 kişilik kadrosuna kattıktan sonra, kiralık oynaması için bazı kulüplerle olan görüşmeleri devam ediyor.
Trabzonspor, Bakic ile opsiyon hakkı Bordo Mavili kulüpte olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlarken, transfer döneminin henüz kapanmadığı İsrail kulüplerinden biri oyuncuya talip oldu.
Karadeniz ekibinin teknik direktörü Nenad Bjelica'nın, özel olarak takip edip alınmasını istediği Karadağlı oyuncu, Bordo Mavililer’e özellikle önümüzdeki sezon için alınırken, U21 Karadağ Milli Takım forması giyen genç oyuncunun, bu sezon başka bir takımda kiralık olarak mutlak forma giymesi gerektiği açıklandı.
Gelecek vaadiyle alınan genç oyuncunun, piyasadaki bonservis değeri şimdilik 70-75 bin Euro civarında seyrederken; Trabzonspor, Karadağ-Kotor doğumlu merkez orta saha oynayan bu oyuncuyu, bu sezon 65 bin Euro bir maaş bedeli ile takıma katmıştı.
Söz konusu bu anlaşma geçtiğimiz günlerde KAP’a bildirilirken; profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Karadeniz kulübüne ait olmak üzere, 2+2 yıllık anlaşma sağlanmış, yapılan anlaşmaya göre futbolcuya kiralık gidememesi halinde;
2023-2024 futbol sezonu için 65.000 -Euro garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için de 70.000 -Euro garanti ücret ödeyecek.
Opsiyon hakkının Trabzonspor kulübü tarafından kullanılması halinde de Bakic’e;
2024-2025 futbol sezonu için 250.000 -Euro garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için de 300.000 -Euro garanti ücret ödenecek.
Öte yandan, menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5’i oranında ödeme yapılacağı bildirilmişti.
Edinilen bilgiye göre; Bakic’in idmanlarda müthiş ve zıpkın gibi olduğu, çok çabuk ve süratli oynadığı, göze battığı, bu sezonu kiralık olarak başka bir takımda geçirdikten sonra, Trabzonspor’a çok daha verimli olarak döneceği ifade edildi.
Bakic’in, büyük bir ihtimalle bu hafta sonuna kadar 14 kulübün mücadele ettiği İsrail’in, üst düzey Ligat ha’AL Ligi ekiplerinden biriyle anlaşması bekleniyor.

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