İsrail ekonomisinde daralma

İsrail ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,5 oranında daraldı. Bu düşüş, ülkenin 2023 yılı son çeyreğindeki yüzde 21’lik daralmadan sonra yaşadığı en büyük ikinci çeyrek küçülmesi oldu. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,1’lik bir daralma yönündeydi. Ancak, Haziran ayında İran’la yaşanan 12 günlük savaşın etkisiyle bu beklenti aşıldı. Savaş, birçok işletmenin faaliyetlerini durdurmasına, tüketici harcamalarının azalmasına ve yatırımların gerilemesine yol açtı.

İkinci çeyrekte özel tüketim yüzde 4,1, sabit yatırımlar ise yüzde 12,3 oranında azaldı. İhracat, savunma harcamaları hariç tutulduğunda yüzde 3,5 oranında gerilerken, ithalat yüzde 3,1 arttı. İş dünyası sektörü, yıllık bazda yüzde 6,2 oranında daraldı. Bu düşüş, savaşın son iki haftasında yaşanan kısmi ekonomik kapanmanın etkisiyle gerçekleşti globalsourcepartners.com.

İsrail Merkez Bankası, Temmuz ayında 2025 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e düşürdü. Bu revizyon, savaşın ekonomiye olan etkilerinin daha derin olabileceğine işaret ediyor.

Ekonomistler, Banka İsrail’in Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını değerlendiriyor. Ancak, enflasyonun düşmeye devam etmesi ve şekelin son dönemdeki değer kazancı, faiz indirimi kararını etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

Bu ekonomik daralma, İsrail’in savaşın maliyetlerini karşılamak için daha fazla borçlanma ihtiyacını gündeme getiriyor. Ancak, S&P Global, İsrail’in kredi notunu "A/A-1" seviyesinde tutarak, ülkenin ekonomik ve güvenlik risklerine rağmen kredi güvenilirliğini koruduğunu açıkladı.

İsrail hükümeti, 2026-2028 döneminde bütçe açığını GSYH’nin yüzde 3’ün altına çekmeyi hedefliyor. Ancak, bu hedefin gerçekleştirilmesi, savaşın devam eden mali yükü ve olası yeni güvenlik tehditleri nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Sonuç olarak, İsrail ekonomisi, İran’la yaşanan savaşın etkisiyle ciddi bir daralma sürecine girdi. Ekonomik toparlanmanın ne zaman gerçekleşeceği ise savaşın seyrine ve hükümetin alacağı ekonomik önlemlere bağlı olarak şekillenecek.