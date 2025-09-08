İsrail, Er-Ruya'ya sadıracağını duyurdu!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze şehrinde bulunan Er-Ruya binası ve çevresindeki çadırların bulunduğu bölgeye tekrar saldıracağını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kenti sakinlerine 783, 784, 785 ve 786 numaralı bloklarda, özellikle Cemal Abdunnasır Caddesi üzerindeki kırmızıyla işaretlenen bina ile yanındaki çadırların boşaltılması uyarısı yaptıklarını belirtti.

Hedef alınan binanın yerini gösteren bir harita paylaşan Adraee, binanın içinde veya yakınında Hamas’a ait bir altyapı bulunduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusu dün de Er-Ruya binası ve çevresine saldırı düzenlemişti.

Binada onlarca daire, büyük kurum ve şirketlerin merkezlerinin bulunduğu, çevresinde ise yerinden edilenlerin sığındığı binlerce çadır ve bir hastane bulunduğu kaydediliyor.

İsrail, cuma günü Gazze Şeridi’ndeki çok katlı binaların yoğun ve kademeli yıkımına başladı. Bu durum, daha fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz daha önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.