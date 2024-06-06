İsrail Filistin’de okula saldırdı. Okulun içinde 6 bin sivil vardı

Kaynak: DHA
İsrail Filistin’de okula saldırdı. Okulun içinde 6 bin sivil vardı

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Al Nuseirat’taki UNRWA okula gerçekleştirilen saldırı sonrası 6 bin yerinden edilmiş sivilin binada olduğunu açıkladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e çıktı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, yaptığı açıklamada, Nuseirat'ta bulunan okula, İsrail Kuvvetleri tarafından yerinden saldırı yapıldığı, Saldırı sonrası 35 kişi öldüğünü ve yaralıların olduğu açıklandı. Okul vurulduğu sırada yerinden edilmiş 6 bin kişinin içeride olduğu da belirtildi.

64434-1.jpg

Silahlı grupların sığınağın içinde olabileceğine dair iddiaların olduğu, fakat bu iddiaları doğrulayamadıklarını belirtti. BM binalarına saldırılmasının hedef alınmasının ya da askeri amaçlarla kullanılmasının Uluslararası İnsancıl hukukun açıkça göz ardı edilmesi olduğu belirtildi.

Son Haberler
Ünlü şarkıcının Şişli’deki evinden 65 kiloluk kasasını bavula koyup çaldılar! 35 milyon 75 bin lirası gitti Ekonomi
Ünlü şarkıcının Şişli’deki evinden 65 kiloluk kasasını bavula koyup çaldılar! 35 milyon 75 bin lirası gitti
17 ülkeden Hamas'a ortak çağrı Dünya
17 ülkeden Hamas'a ortak çağrı
Gönül Dağı için seyircisini mutlu edecek karar çıktı. Son tarih belli oldu Magazin
Gönül Dağı için seyircisini mutlu edecek karar çıktı. Son tarih belli oldu
Kaçak telefonlar ele geçirildi Gündem
Kaçak telefonlar ele geçirildi
Milli takım 6'da 0 yaptı Spor
Milli takım 6'da 0 yaptı
İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü Yaşam
İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü
Son dakika... İliç'te 2 işçiye daha ulaşıldı Gündem
Son dakika... İliç'te 2 işçiye daha ulaşıldı