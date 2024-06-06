İsrail Filistin’de okula saldırdı. Okulun içinde 6 bin sivil vardı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, yaptığı açıklamada, Nuseirat'ta bulunan okula, İsrail Kuvvetleri tarafından yerinden saldırı yapıldığı, Saldırı sonrası 35 kişi öldüğünü ve yaralıların olduğu açıklandı. Okul vurulduğu sırada yerinden edilmiş 6 bin kişinin içeride olduğu da belirtildi.

Silahlı grupların sığınağın içinde olabileceğine dair iddiaların olduğu, fakat bu iddiaları doğrulayamadıklarını belirtti. BM binalarına saldırılmasının hedef alınmasının ya da askeri amaçlarla kullanılmasının Uluslararası İnsancıl hukukun açıkça göz ardı edilmesi olduğu belirtildi.