﻿Filistinli tutukluları vatandaşlıktan çıkarılacak

İsrail parlamentosu Knesset’in internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 120 milletvekilinden 71’i yasa tasarısı lehinde oy kullanırken, 9’u karşı oy verdi.

Açıklamada, onaylanması sonrasında kanun tasarısının Knesset Komisyonu’na gönderileceği, burada da komisyonca oylanması için tarihin belirleneceği aktarıldı.

Kanun tasarısına göre, İsrail hapishanelerinde hükümlü olarak bulunan Filistinlilerin, Filistin makamlarından yardım aldığının ispatlanması durumunda İsrail vatandaşlıklarının düşürüleceği kaydedildi.

Yardım aldığı tespit edilen Filistinli mahkumların tutukluluğun bitmesinden sonra vatandaşlığı düşürülmüş bir şekilde Filistin yönetimine nakledileceği vurgulandı.

Kanun yasa tasarısının gerekçesi olarak yapılan açıklamada, bazı İsrail vatandaşı kişilerin Filistin yönetiminden aldığı para karşılığı İsrail’e düşmanca saldırılar içinde bulunduğu belirtildi. Diğer yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, Knesset’in tasarıyı onaylamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, yasa tasarısının, “Filistin halkının varlığını, adil ve meşru ulusal haklarını tanımayan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinin programının bir yansıması” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yasanın, ırkçı ayrımcılık yasaları çerçevesine girdiği ve uluslararası yasaların ve insan hakları ilkelerinin açık bir ihlali” olduğu değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplum ve ABD yönetimini, İsrail hükümetine ırkçı yasaları ve yasa dışı tek taraflı önlemleri uygulamaya son vermesi için baskı yapmaya çağırdı.