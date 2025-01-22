İsrail, Gazze-Mısır sınırındaki geçişin kontrolünü sürdüreceğini duyurdu

İsrail, Hamas ile ateşkesi başlatan ilk aşamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının kontrolünü sürdüreceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas ile ateşkesi başlatan ilk aşamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının kontrolünü sürdüreceği açıklandı, Filistin Yönetimi'nin, Refah sınır kapısında geçişi kontrol edeceği yönündeki raporlar reddedildi.

Açıklamada, Hamas’a bağlı olmayan Filistinlilerin, İsrail güvenlik güçleri tarafından onaylandıktan sonra yalnızca pasaportlara damga vuracağı belirtildi. Uluslararası anlaşmalara göre, bu damganın "Gazze halkının, diğer ülkelere girmeleri veya kabul edilmeleri için Gazze'den çıkmalarının tek yolu" olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin geçişi çevreleyeceği ve İsrail'in tüm insan ve mal hareketlerini onaylamak zorunda olduğu kaydedilen açıklamada, geçişin denetiminde Avrupa Birliği gözlemcilerinin görev alacağı aktarıldı.

İsrail, geçen yıl mayıs ayında, Refah geçişinin Gazze tarafını ele geçirerek, geçişi kapatmıştı. Gazze'deki ateşkese yol açan bir yıldan uzun süren müzakerelerde arabulucu olan Mısır, Filistinlilerin Gazze tarafını kontrol etmelerini talep etmişti.

Gazze ateşkes anlaşması 19 Ocak 2025 Pazar günü yürürlüğe girdi. Gazze yerel sağlık yetkililerine göre, İsrail'in askeri operasyonu Gazze'de 47 binden fazla Filistinli'yi öldürdü. Yetkililer, ölülerin yarısından fazlasının kadınlar ve çocuklar olduğunu kaydederken, ne kadarının Hamas üyesi olduğuna dair bir bilgi vermedi. İsrail ise 17 binden fazla Hamas üyesini öldürdüğünü iddia etti, ancak kanıt sunmadı.