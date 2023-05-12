İsrail, Gazze Şeridi’nde 191 noktayı vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında bugüne kadar 191 noktayı vurduğunu açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi’nde 191 noktayı vurdu

İsrail’in 9 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında bugüne kadar 191 noktayı vurduğu açıklandı.

Gazze Şeridi’nden yerel saatle 20.00 itibariyle İsrail’e 803 roket ve havan topu atıldığını aktaran IDF, atılan roket ve havan toplarının 620’sinini İsrail topraklarına düştüğü belirtilerek, 152’sinin ise Gazze Şeridi’ne düştüğü aktarıldı. IDF, roketlerden 179’unun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklayarak, bazı roketlerin ise yerleşim yerlerine düştüğünü belirtti.

SALDIRILARDA 30 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlerden birinin başkent Tel Aviv’in 20 kilometre güneyinde Rehovot’ta 4 katlı bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybetmiş, 5 İsrailli de yaralanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise, İsrail’in saldırılarında bugüne kadar 29 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 93 Filistinlinin ise yaralandığını açıklamıştı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
Ukrayna: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması için çalışıyoruz Dünya
Ukrayna: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması için çalışıyoruz
Ali Koç'tan hakem isyanı: Biz bunları belgesel gibi açıklayacağız Spor
Ali Koç'tan hakem isyanı: Biz bunları belgesel gibi açıklayacağız
Millet İttifakı toplantısının ardından liderlerden ortak açıklama: Milletimiz müsterih olsun, seçime hazırız Güncel
Millet İttifakı toplantısının ardından liderlerden ortak açıklama: Milletimiz müsterih olsun, seçime hazırız
PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e para cezası Spor
PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e para cezası
Fenerbahçe'den flaş 12 Mayıs paylaşımı: Unutmayacağız Spor
Fenerbahçe'den flaş 12 Mayıs paylaşımı: Unutmayacağız
Flaş iddia: Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacak Güncel
Flaş iddia: Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacak