İsrail, Gazze’de bir aracı hedef aldı: 2 ölü, 3 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze’de bir aracı hedef aldı: 2 ölü, 3 yaralı

İsrail’in gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, Han Yunus şehri yakınlarında düzenlediği hava saldırısında bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda tank-savar füze hücresinin hedef alındığı belirtilerek, saha fazla ayrıntının ilerleyen saatlerde paylaşılacağı ifade edildi.

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İSRAİL, SALDIRILARINDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail’in gece saatlerinde Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli de yaralanmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda İslami Cihad Hareketi’nin komutanlarından olan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Tugayları’nda görev yapan Khalil Bahitini'nin, aynı hareketin Batı Şeria'daki misilleme operasyonlarını yöneten sözcüsü Tarık Ezzaldin'in ve hareketin askeri konsey sekreteri Cihad Ghanem’in öldürüldüğü ifade edilmişti. (İHA)

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