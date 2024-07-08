İsrail Gazze'de bir eve saldırı düzenledi. Çok sayıda yaralı var

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliye bölgesindeki Hacin ailesine ait evin saldırı sonucunda çok sayıda kişinin şehit olduğu belirtildi.

Saldırıdan etkilenenlere ulaşmaya çalışan görgü tanıkları, sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, olayın yarattığı büyük acıyı dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin savaşın derhal durdurulması yönündeki kararlarına rağmen Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarına devam ediyor.

Bu süreçte en az 38 bin 153 Filistinli öldü, 87 bin 828 kişi ise yaralandı. Ölenlerin 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u ise kadınlar arasında yer alıyor.