İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. 3’ü gazeteci 9 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. 3’ü gazeteci 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze’deki sivillerin sığındığı okulu hedef alması sonucu 3’ü gazeteci 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Asmaa Okulu’na düzenlediği saldırıda 3’ü gazeteci 9 sivil hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze Şeridi’nde yine sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Asmaa Okulu’na düzenlediği saldırıda 3’ü gazeteci 9 sivil hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin Saed Radwan, Hamza Abu Salmiya ve Al- Hanin Mahmoud Baroud olduğu bildirildi. Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana öldürülen gazeteci sayısının 180’e yükseldiği aktarıldı.

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İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. 3’ü gazeteci 9 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. 3’ü gazeteci 9 kişi hayatını kaybetti