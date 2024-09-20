İsrail Gazze'de sivillerin yaşadığı binayı hedef aldı: 3'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail Gazze'de sivillerin yaşadığı binayı hedef aldı: 3'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı binayı vurması sonucu 3'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bulunan 2 binaya düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Gazze Şeridi’nde 350 gündür saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor.

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İsrail ordusu bugün kanlı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Güneydeki Refah kentine bağlı Mesbah bölgesinde sivillerin sığındığı 2 binaya düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti.

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