İsrail Gazze’de yine sivillere saldırdı

Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail’in Han Yunus şehrindeki bir evi bombalaması sonucunda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Han Yunus şehrine bağlı El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra helikopter ile saldırı düzenlendiği ve en az 5 kişinin öldüğü aktarıldı.

Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı.