İsrail Gazze'deki Filistinlileri Güney Sudan'a mı yollayacak?

Kaynak: İHA
İsrail yönetiminin Gazze’de ikamet eden Filistinlileri Güney Sudan’a taşımak için Güney Sudan idaresi ile müzakereler yürüttüğü öne sürüldü.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamları ve bölgeyi tamamen işgal etme planına dünyadan tepkiler devam ederken, Gazzelilerin geleceği ile ilgili yeni bir iddia gündeme taşındı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail hükümetinin Gazze’de yaşayan Filistinlileri Güney Sudan’a yerleştirmek için Güney Sudan yönetimi ile temaslarda bulunduğu öne sürüldü.

Konuya dair bilgisi bulunan çeşitli kaynakların yapılan temasları doğruladığı aktarılırken, görüşmelerin ne seviyede olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ya da Güney Sudan yönetimlerinden de konuyla alakalı resmi beyan gelmedi.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri iç çatışma ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Güney Sudan’a yerleştirme düşüncesi, insan haklarına yönelik kaygılara yol açtı.

Uzmanlar, olası bir “zorunlu göç” planının uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına geleceği değerlendirmesini yaptı.

