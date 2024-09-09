İsrail Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki geniş bölgenin "tahliye" edilmesini istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'teki hesabından yeni bir harita paylaştı.

Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki bazı yerlerin "buralardan İsrail'e roket atıldığı" iddiasıyla boşaltılmasını istedi.

Yaklaşık 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve tehditleri sebebiyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmek bilmiyor.

İsrail'in attığı bombaların hedefi olmamak için oradan oraya kaçan Filistinliler, güvenli yerin bulunmadığı Gazze Şeridi'nde nereye gideceklerini bilmiyor.

Öte yandan, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" öne sürdüğü bölgelerin daha sonra boşaltılmasını talep ediyor, hatta bu bölgelere de saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail, 7 Ekim tarihinde başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe sürüklüyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları sebebiyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç sebebiyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda bırakılıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları bölgelerde derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.