İsrail Gazze’den sonra bir ülkeyi daha vurdu

Gazze'de tank ve piyade birlikleriyle ölümcül bir kara taarruzu başlatan İsrail güçleri, aynı gün Yemen'i hedef aldı.

Yemenli Husilerin karargahı haline gelen El Hüdeyde limanını vuracağını duyuran İsrail, kent sakinlerine şehri boşaltma emri verdi

ABD'li sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda İsrail ordusu sözcüsü, hedef alınacak bölgeyi gösteren bir haritayı paylaşımına ekledi.

İsrail'in limana 12 saldırı düzenlediği bildirildi.

Yemen'deki Husiler, yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye tahliye uyarısı yayınlamasının ardından limanı vurduğunu belirtti.



El Meşirah televizyonu, “İsrail düşman uçaklarının Hudeyde limanına bir dizi hava saldırısı düzenlediğini” bildirirken, askeri sözcü Yahya Sare, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkemize saldırı düzenleyen İsrail düşman uçaklarıyla karşı karşıya" dedi.

İsrail ordusu da Yemen'deki Husi milislerinin askeri altyapısını vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu bugün erken saatlerde Kızıldeniz limanı Hudeyde için tahliye emri çıkarmış ve önümüzdeki saatlerde bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Yemenli Husiler bu hafta İsrail'e 3 ayrı İHA fırlatmıştı. Bu İHA'lar hava savunma sistemi tarafından durdurulmuştu.