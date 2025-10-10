İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes devreye girdi. Ateşkesin yürürlüğe girmesi ile birlikte İsrail güçler Gazze’den çekilmeye başladı. Anlaşma uyarınca İsrail askerleri Gazze’nin belli bir yerine kadar çekilecek. ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı haritaya göre, İsrail, Gazze’nin yaklaşık yüzde 53’lük bölümünü kontrol altında tutacak. Bu, üç aşamalı çekilme planının ilk adımını oluşturuyor.

After negotiations, Israel has agreed to the initial withdrawal line, which we have shown to, and shared with, Hamas. When Hamas confirms, the Ceasefire will be IMMEDIATELY effective, the Hostages and Prisoner Exchange will begin, and we will create the conditions for the next… pic.twitter.com/0VfaMSOqQ1 — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Bölgeden gelen görüntüler İsrail’in çekilmesi nedeniyle meydana gelen askeri hareketliliği ortaya koydu.

Katarlı medya kuruluşu Al Jazeera’nin paylaştığı bilgilere göre İsrail, Gazze’den ilk çekilmeyi gerçekleştirdiği zaman bile bölgenin yüzde 58’ini kontrol atında tutacak. Söz konusu plana göre İsrail, Gazze’nin en kalabalık mahallelerini kontrol atında tutmaya devam edecek. Ayrıca İsrail, Mısır ile olan Refah sınırı da dahil olmak üzere Gazze'ye giriş ve çıkışlardaki tüm geçişleri kontrol etmeye devam edecek.

İsrail güçleri, ateşkes öncesinde Gazze’nin yüzde 80’ini elinde tutuyordu.

İSRAİL’İN ÇEKİLME PLANI NASIL İŞLEYECEK?

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun anlaştığı planın ilk aşamasında İsrail güçleri ‘Sarı çizgi’ olarak belirtilen alana çekilecek. Çekilme işlemi ateşkesin imzalanması ile başladı.

İkinci aşamada ise bölgede güvenliğin sağlanmasına destek amacıyla uluslararası bir görev gücü devreye girecek. İsrail güçleri ise kırmızıyla işaretli çizgiye doğru geri çekilerek Gazze'deki doğrudan varlıklarını azaltacak.

Son aşamada, İsrail güçleri belirlenmiş bir "güvenlik tampon bölgesi"ne çekilecek ve Gazze'nin sınırlı bir kısmı İsrail askeri kontrolü altında kalacak, uluslararası bir idari organ yönetimi ve geçiş sürecini denetleyecek.

Üçüncü çekilme aşamasında bile Filistinliler savaş öncesine göre daha küçük bir alana hapsolacak ve bu durum İsrail'in Gazze ve halkı üzerindeki kontrol modelini sürdürecek.

Planın nasıl uygulanacağı, Filistin topraklarının kesin sınırları, İsrail'in çekilmelerinin zamanlaması ve kapsamı, Uluslararası İstikrar Gücü'nün rolü ve hem Gazze'de hem de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler için uzun vadeli etkileri belirsizliğini koruyor.