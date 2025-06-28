"İsrail Gazze'ye giden yardım çuvallarına uyuşturucu saklıyor" Adnan Zentürk açıkladı

Araştırmacı Gazeteci - Yazar Ardan Zentürk, YouTube kanalında yaptığı yorumlarla dikkat çekmeye gündem oluşturmaya devam ediyor.

Gazeteci Zentürk, son olarak yaptığı yayında Filistin'de yaşanan kan donduran gerçekleri aktardı.

TURAN KIŞLAKÇI PAYLAŞTI

Zentürk, konuşmasında Gazeteci Turan Kışlakçı'nın gündeme getirdiklerini anlattı. Zentürk, yayınındaki konuşmasında öncelikle, "Turhan Kışlakçı mütedeyyin muhafazakar kesimin aklı başında adamlarından biridir, sazan değildir, yardakçı değildir yalaka bir çocuk değildir. Kendi dünya görüşleri çerçevesinde yaşar ve üretir o yüzden de çok böyle önlerde değildir. Ama ben onun her mesajını dikkatle takip ederim. Kanal 24'te moderatör gecedeyken özellikle Ortadoğu'daki uzmanlıklarından Turan'ın çok da yararlanmışımdır" dedi.

'BİR HALKI HEM BEDENİNDEN HEM İRADESİNDEN...'

Kışlakçı'nın sosyal medyadaki mesajına değinen Zentürk paylaşılan mesajı okudu. Mesajda,

"Tarih böyle bir zillet ve zulüm görmedi. Bu kadar alçalmış bir akıl bu kadar kararmış bir yürek insanlık tarihinde yok Şeytan bile İsrail'in Gazze'de sergilediği bu cehennemi vahşet karşısında utançla susar Gazze'de yalnızca çocukları ve kadınları hedef almakla kalmayan bu ahlaksız rejim şimdi de yardım çuvallarına gizlice uyuşturucu yerleştirerek bir halkı hem bedeninden hem iradesinden koparmaya çalışıyor" denildiğini söyledi.

'Ya bu nasıl bir şey ya!' diyerek tepki veren Zentürk yaşanan bu korkunç durum ile ilgili şunları söyledi:

ASKERLERE YARDIM MERKEZİNE YAKLAŞANLARI 'VURUN' EMRİ!

Bakın un çuvallarına gizlice konulan ve merkezi sinir sistemini felç eden oksikodon adlı uyuşturucu İsrail'in yardım kılığına bürünmüş yeni bir işgal silahıdır.

Bakın kısacası Gazzelilerin yalnız bedenini değil ruhunu da öldürmek istiyorlar ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi Hares Gazetesi'ne konuşan İsrailli askerler kendilerine geçtiğimiz ay Gazze'deki yardım merkezlerine yaklaşan sivillere doğrudan ateş açma emri verildiğini de itiraf ediyorlar.

'Günde 100 kişi öldürüyorlar arkadaşlar hiç kimse konuşmuyor bunları ya 100 kişi ne bir tehdit var ortada ne bir silah .Ya o halk orada gıda yardımı almaya çalışıyor" diyerek isyan eden Gazeteci Zentürk "Amaç açlığın pençesindeki bu insanları yardımdan uzaklaştırmak, vicdan yok komutanlar kalabalıkları dağıtmak için biber gazı değil havan topu kullanıyor. Yaklaşanı vurun diyorlar Hatta geri çekilenlere bile kurşun sıkılıyor. İsrail'in bu eylemleri artık askeri bir operasyon değil Vicdanı hukuku insanlığı topyekün hedef alan bir yok etme sanatıdır" dedi.

UN ÇUVALLARINA UYUŞTURUCU KARIŞTIRDILAR

İŞTE ZENTÜRK'ÜN KONUŞMASI:

Gazze'deki bir eczacı Ömer Hamat Sonra girdim baktım kahraman bir çocuk güçlü bir Filistinli Eczacı Ömer Amat X hesabında bu karanlık gerçeği ifşa etti. Bazı un çuvalları uyuşturucuyla karıştırılmış İnsanlar bu unla ekmek yapıyor Çocuklarına veriyor Farkında olmadan bedenlerine zehir giriyor Siyonizm karşıtı Yahudi yazarlar bile bu dehşet karşısında sessizliğe gömülmüş durumda.Çünkü bu artık bir rejimin değil insanlığın çöküş hikayesi. Oksikodon özellikle kanser hastalarında Allah vermesin evlerden olsun o hastalık Ağrının en üst noktaya çıktığı zaman kullanılan bir ilaç bir tür zehir yani o o ilaç zehir ilaçla o bir de bağımlılık yapıyor işte uyuşturucu gibi onunla beyni durduruyorsun. İster istemez kalp atışında hızlı düşüş bilinç ve farkındalıkta bozulma ve tehlikeli solunum depresyonu yan etkileri çok ve bir kişiyi tanınmaz bir hale dönüştürebilir. Çünkü o insanın ızdırabını kesmek için kullanılıyor. Bunun fotoğrafları var Elde beyaz renkte ol hap un çuvallarına koyuyorlar İnsanlar bulabildikleri unlarla ki İsrail'den giriyor o unlar evlatlarına ailelerine ekmek yapıyorlar Bu nasıl bir şey Anlamadım Bu nasıl bir soykırımcılıktır. Hakikaten anlamadım yani daha fazla anlatamayacağım. Gerçekten ruhum daralıyor. Anlatamıyorum"