İsrail, Gazze'ye ulaşan gemiyi ele geçirdi: Bir gemi ile iletişim kesildi

İsrail’in Gazze’deki ablukasını yıkmak için yola çıkan Sumud Filosu’na dün gece düzenlenen saldırı sonrası 20 gemi yola devam ediyor. Bu gemilerden Gazze karasularına ilk ulaşan ‘Mikeno’ adlı gemi oldu. Edinilen son bilgilere göre İsrail güçleri Gazze’ye ulaşan ilk gemiyi ele geçirdi.

Gelen bilgilere göre Gazze’ye en yakın gemilerden biri olan Fair Lady ile iletişim kesildi. Filo içinde canlı yayın yapan tek gemiden bir süredir yeni görüntü gelmiyor. Gemi saldırı alarmı verirken son görüntülerde gemide bulunan aktivistlerin can yeleği giydiği görüldü.

Hala canlı yayına devam eden Fair Lady gemisine de İsrail müdahalesinin başladığı belirtildi. Gemideki bir aktivist, canlı yayın kamerasında "geliyorlar" diye uyardı. Öte yandan geminin motorlarının arıza nedeniyle tamamen durduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

ALIKONAN AKTİVİSTLER SINIR DIŞI EDİLECEK

İsrail güçleri, dün gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 201 aktivisti alıkoydu. Alıkonan aktivistlerin arasında Türkler de yer alıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı alıkonan aktivistlerin sınır dışı edileceğini duyurdu. İsrail güçlerinin alıkoyduğu aktivistler Aşdod Limanı’na götürülüyor.