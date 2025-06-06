İsrail Gazze’yi bayramda da vurdu

İsrail ordusu, Kurban Bayramı sabahı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

Görgü tanıkları, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, sabah saatlerinde İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini aktardı.

İsrail ordusu, kentin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde de benzer saldırılar gerçekleştirdi.

Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi ve Ketibe bölgeleri ile Refah’ın doğusundaki mahalleler topçu atışlarına maruz kaldı

İsrail bombardımanı ve topçu atışları nedeniyle Han Yunus’un güneyinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Hastane kaynaklarına göre, Han Yunus’taki Saraya Cezaevi yakınlarında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Ömer Raid Ahmed el-Kutati hayatını kaybetti.

Ayrıca, daha önceki saldırılarda ağır yaralanan Ömer Amir el-Medhun da yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus’un kuzeyinde bazı binaları havaya uçurduğunu kaydetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi İsrail'in kara saldırılarının hedefi olurken Cibaliya'nın merkezi de yoğun hava saldırılarına maruz kaldı.

Arife gününde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve gazetecilerin de bulunduğu 41 Filistinli hayatını kaybetti.

BAYRAM NAMAZI ENKAZLAR ÜZERİNDE KILINDI

Gazze Şeridi'nde bu Kurban Bayramı'na da soykırımın gölgesinde girildi.

Soykırım ve açlığa maruz kalarak yaşam mücadelesi veren Filistinliler, yıkılmış evlerinin enkazı üzerinde bayram namazlarını eda etti.

Filistinliler, Batı Şeria’nın tüm kent ve beldelerindeki camilerde ve açık alanlarda bayram namazını kıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı’nda yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa gitmek isteyen Filistinlilere engel oldu.

Beytüllahim kentinde de binlerce Filistinli, bayram namazını Ömer bin Hattab Camisi önündeki meydanda kıldı.

El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ndeki Filistinliler, İsrail güçlerinin Eski Şehir'i çevreleyen kontrol noktalarında uyguladığı sıkı uygulamalara rağmen bayram namazını eda etti.

El Halil kentindeki Vakıflar Müdürü Muncid el-Caberi yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri Harem-i İbrahim Camisi'ni teslim etmeyi ve caminin doğu kapısını açmayı reddetti." ifadesini kullandı.

Söz konusu durumun bu yıl 7. kez yaşandığını vurgulayan Caberi, İsrail'in ramazan ayının cuma günleri ile Kadir Gecesi’nin yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramlarında da camiyi teslim etmeyi reddettiğini hatırlattı.

İsrail ordusu ayrıca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Batı Şeria’daki kent ve beldelere baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Baskınlar özellikle Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yoğunlaştı. İsrail güçleri kentteki mahallelere girerek ateş açtı ve gaz bombaları kullandı. Baskında bir Filistinli yaralanırken, 2 Filistinli gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.