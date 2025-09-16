İsrail Gazze’yi bombalarken Netanyahu sanık sandalyesinde ter döktü

İsrail ordusu Gazze Şehri'ne karadan işgal başlatırken, Başbakan Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında savunma yaptı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu duruşmanın başında verdiği ifadede, Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırılardan söz etti.



"Gazze kentine güçlü bir operasyon başlattık" diyen Netanyahu, İsrail'in ne derece kritik bir konumda olduğunu göstermek adına duruşmanın kapalı oturum şeklinde düzenlenmesini istemediğini belirtti.

Netanyahu, sanık olarak mahkemeye çıkan ilk İsrail lideri olarak tarihe geçti.



İsrail başbakanı, mahkeme duruşmalarında üç ayrı davada dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve rüşvet alma suçlamalarına cevap verecek.

DURUŞMA, İŞGAL OPERASYONU SIRASINDA BAŞLADI



İsrail ordusu, bugün Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatı başlattı. Filistin ve ABD basının aktardığına göre İsrail tankları, Gazze kent merkezine girdi. Ayrıca İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun hava saldırıları da düzenlendi.



İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Gazze Şehri'ne kara operasyonunun ana safhasını başlattık" dedi.



İsrailli bir askeri yetkili de Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırılar sırasında Gazze kentinde yaklaşık 3 bin Hamas üyesi görmesi beklediklerini söyledi. Birliklerin kademeli hareket edeceğini söyleyen yetkili, "İsrail ordusunun kara harekatı ilk aşamalarında" diye belirtti ve günler geçtikçe kente gönderilen asker sayısının artırılacağını söyledi.



Hamas'ı yenmek için "ne kadar gerekirse" Gazze'de operasyon yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.