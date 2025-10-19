İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Hamas hedeflerine karşı saldırı başlattıklarını duyurdu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Saldırının sonuçları henüz belli olmazken, İsrailli bir askeri yetkili, operasyonun Hamas'ın başlattığı saldırılara bir yanıt olduğunu iddia etti.

"BU ATEŞKESİN AÇIK İHLALİDİR"

Yetkili, "Hamas, roketatar ve keskin nişancı kullanarak İsrail kontrolündeki bölgede askerlerimize saldırdı. Bu, ateşkesin açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU VURUN TALİMATINI VERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği belirtildi.