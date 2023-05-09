İsrail Gazze'yi hedef aldı: 13 Filistinli öldü

İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları durmak bilmiyor. Gazzeye yapılan hava saldırılarında 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İsrail Gazze'yi hedef aldı: 13 Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail’in bu gece saatlerinde Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları sonucu 13 Filistinli hayatını kaybederken 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yaptığı açıklamada İsrail’in düzenlediği saldırılarda İslami Cihad Hareketi’nin komutanlarından olan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Tugayları’nda görev yapan Khalil Bahitini'nin, aynı hareketin Batı Şeria'daki misilleme operasyonlarını yöneten sözcüsü Tarık Ezzaldin'in ve hareketin askeri konsey sekreteri Cihad Ghanem’in öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail’in hava saldırılarına devam edeceği belirtilirken Gazze’de bulunan İsrailliler’e güvenli alanlara geçmeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca Gazze yakınlarındaki İsrail’e bağlı Lachish ve Beersheba şehirlerindeki okulların tatil edildiği bildirildi.

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