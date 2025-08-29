İsrail Gazze'yi işgale başladı: "Büyük operasyon" diyerek duyurdular

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze'yi "tamamen işgal" planı devrede girdi.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını açıkladı.

Ordu ayrıca bir rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İsrail basını, rehinenin 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından kaçırılan Ilan Weiss olduğunu yazdı.

Hamas, Gazze'yi kontrol etme kararının savaş suçu olduğunu vurgulamıştı. İsrail, işgal kararının ardından ağustos ayı başında Gazze sınırına birliklerini yığmaya başlamıştı.