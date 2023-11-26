İsrail Genel Kurmay Başkanı’ndan ateşkes açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, çatışmalara verilen insani ararın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.

KAYNAK: AA
İsrail Genel Kurmay Başkanı’ndan ateşkes açıklaması

Halevi, esir takası mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve operasyonlara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

SALDIRILARA DEVAM EDECEKLER

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, çatışmalara verilen insani ararın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.

Halevi, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HAMAS'IN TAMAMEN TASFİYESİ İÇİN OPERASYOLARIMIZA DÖNECEĞİZ"

Esir takası kapsamında çatışmalara verilen insani ara sonrası Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını tekrarlayan Halevi, "Çerçeve tamamlandığında rehinelerin serbest bırakılmasına devam edilmesi ve Hamas'ın tamamen tasfiyesi için operasyonlarımıza kararlılıkla döneceğiz." ifadelerini kullandı.israilhaberdetaygorsel.jpg

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılara esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım Cuma günü 4 günlük ara verilmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürülmüştü.

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