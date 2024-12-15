İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok

Esad rejiminin sona ermesinin ardından İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına dair açıklamalarda bulunan Halevi, İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlu birlikleri ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'deki gelişmelere doğrudan müdahale etmediğini savunan Halevi, "Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" dedi. Halevi, İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye'de "profesyonel ve doğru" adımlar attıklarını iddia etti.

Halevi, "Burada düşman bir ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek" şeklinde konuşarak, İsrail'in sınır güvenliği için aldığı önlemleri savundu.