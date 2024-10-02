İsrail Genelkurmay Başkanı: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Genelkurmay Başkanı: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi "İsrail Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurabilir" dedi.

İsrailli yetkililer, İran'ın düzenlediği füze saldırısına, birkaç gün içinde "büyük bir misillemede" bulunacaklarını söyledi. Yetkililer, İran'daki petrol üretim tesislerinin hedef alınabileceğini söyledi.

İsrailli yetkililer, bugün yaptıkları yeni açıklamada İran'a olası bir misillemeye ilişkin bilgi verdi.

Amerikan Axios ajansında yer alan habere göre yetkililer, İran'ın dün düzenlediği füze saldırısına birkaç gün içinde "büyük bir misillemede" bulunacaklarını belirtti.

Haberde, misillemenin İran'daki petrol üretim tesislerini hedef alabileceği öne sürüldü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de daha sonra yaptığı açıklamada, İran'a karşılık verileceğini bildirdi. Halevi, "İsrail Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurabilir" dedi.

Füze saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın büyük bir hata yaptığını" öne sürerek, "Bunun bedelini ödeyecek" açıklamasını yapmıştı.

İran Devrim Muhafızları ise saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını ifade etti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulundu.

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