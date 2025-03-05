İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nda yeni dönem! Netanyahu'ya yakın isim Zamir göreve başladı

Törene, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrailli yetkililerin yanı sıra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla da katıldı.

Zamir, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığı karargahının bulunduğu Kirya askeri üssünde düzenlenen törende Netanyahu ve Katz'ın rütbelerini takmasıyla genelkurmay başkanlığı görevini resmen devraldı.

Törende konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, görevi bırakan eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye teşekkür ederken Zamir'e başarılar diledi.

Netanyahu, Zamir ile daha önce yakın çalıştıklarını ve kendisini üçüncü kez genelkurmay başkanı olarak önerdiğini belirtti.

Katz ise konuşmasında, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söyledi.

Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmesine izin vermeyeceklerini iddia eden Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın teklifi doğrultusunda Gazze halkının "gönüllü göçe" teşvik edileceğini öne sürdü.

HALEVİ, 7 EKİM İÇİN DEVLET SORUŞTURMASI ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Gazze'den 7 Ekim 2023'te düzenlenen saldırılardaki "feci başarısızlığın sorumluluğunu her gün hissettiğini" belirterek 21 Ocak'ta istifasını duyuran Halevi, görevi teslim ederken yaptığı konuşmada, "7 Ekim başarısızlığına ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulması" çağrısını yineledi.

"7 Ekim'de İsrail ordusu başarısız oldu." diyen Halevi şunları kaydetti:

"Burada derin bir başarısızlık söz konusuydu. Bu büyüklükteki bir başarısızlığın sadece İsrail ordusu ve Şin-Bet'te soruşturulması doğru değildir. İsrail ordusu ulusal öncelikler düzeninin bir parçasıdır, politikayı kabul eder ve buna göre hareket eder. Bir devlet soruşturma komitesinin kurulması gerekli ve hayatidir."

Netanyahu, "7 Ekim başarısızlığına ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulması" ve siyasi kademenin soruşturulmasını "savaşın bitmediği" gerekçesiyle reddediyor.

ZAMİR, NETANYAHU'YA YAKIN BİR İSİM

Haaretz gazetesi, Zamir'in Netanyahu'ya çok yakın bir isim olduğunu yazmıştı.

İsmi açıklanmayan İsrailli bir kaynağa dayandırılan haberde, Zamir'in 2012-2015 yılları arasında Netanyahu'nun askeri danışmanlık görevini üstlendiği hatırlatılarak Zamir'in hala "başbakana çok yakın olduğu" aktarılmıştı.

HALEVİ, 7 EKİM'DEKİ "FECİ BAŞARISIZLIĞI" NEDENİYLE İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlenen saldırılardaki "feci başarısızlığın sorumluluğunu her gün hissettiğini" belirterek istifa ettiğini duyurmuştu.

Halevi, Netanyahu ve Katz'a sunduğu istifa mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlediği saldırı sırasında "kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşları koruma görevini yapamadığını, bu feci başarısızlığın sorumluluğunu ilk günden itibaren her gün hissettiğini" belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye ve bölgedeki saldırıları üzerine Başbakan Netanyahu ve hükümetle görüş ayrılıkları yaşadığı gün yüzüne çıkmıştı. İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları, Halevi'yi doğrudan hedef alan açıklamalar yapmıştı.