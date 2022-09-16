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İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail güçlerinin gösterilere müdahalesi sırasında 16 Filistinlin yaralandığı belirtildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 20:38
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi yaraladı
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Filistinli aktivist Muhammed İyad Avd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emir beldesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar yaşandığını aktardı.

Avd, olaylarda 3 Filistinlinin gerçek mermiyle, 3'ünün plastik mermiyle yaralandığını; onlarca kişinin müdahaleler sırasında kullanılan gazdan etkilendiğini söyledi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'taki Filistin Kızılayı acil servis yetkilisi Ahmed Cibril ise Beyt Decen ile kuzey ve güney beldelerde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktığını belirtti.

Cibril, yaşanan olaylarda, atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 1 Filistinlinin yaralandığını; 19 kişinin de gazdan etkilendiğini aktardı.

Filistin Kızılayı ekibinin yaralılara olay yerinde müdahale ettiğini ifade eden Cibril ayrıca Filistin Kızılayı'na ait araca da plastik merminin isabet ettiğini kaydetti.

- İsrail güçlerinin müdahalesinde 1'i çocuk 9 kişi yaralandı

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, Kalkilya kentinin Kefr Kadum beldesinde, Yahudi yerleşim birimlerine tepki göstermek ve İsrail hapishanesinde sağlık durumu kötüye giden kanser hastası Filistinli tutuklu Nasur Ebu Hamid'e destek için Fetih Hareketinin çağrısıyla haftalık gösteri düzenlendi.

Gösteri Komitesinin yaptığı yazılı açıklamada ise, İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi sırasındaki 9 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Fetih Hareketi basın sözcüsü Murad İşteyvi'nin beyanına yer verilen açıklamada, yaralananlardan birinin 8 yaşında olduğu; onlarca kişinin de gazdan etkilendiği kaydedildi.

- Filistin yönetiminden yaşananlara tepki

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşim birimlerini reddettikleri için barış yanlısı gösteriler düzenleyen Filistinlilere uygulanan acımasız baskının kınandığı" belirtildi.

Baskı operasyonlarının İsrail'in resmi politikası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu politikayla sadece Filistinlilerin erişimini engelleyerek topraklarıyla arasındaki ilişkiyi kesmeyi değil, yerleşim birimlerine ve yerleşimcilere teslim olmaya zorlamak için Filistin halkının iradesinin ve direnişinin kırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "işgal devletinin saldırılarını durdurmak için acilen uluslararası topluma ve ABD'ye müdahale" çağrısında bulunuldu.

- Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor.

İsrail güçleri, Filistinli protestoculara, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.

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