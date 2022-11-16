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İsrail güçleri Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:52
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin Esirler Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, 15 kişinin El Halil'de, diğer kişilerin de Batı Şeria’nın farklı noktalarında gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında Filistinli eski tutuklular ve çocukların da bulunduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin, 2022’nin başından bu yana en az 6 bin Filistinliyi gözaltına aldığına işaret edilen açıklamada, bu kişilerden 141’inin kadın, 739’unun da çocuk olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinlilere gerçek mermilerin yanı sıra plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

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