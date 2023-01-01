İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Kalkilya ve El-Halil kentlerinde bazı evlere baskın düzenledi.

Baskınlarda Kalkilya kentinden 18 ve 24 yaşlarındaki iki erkek kardeş ile El-Halil'den 3 kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.