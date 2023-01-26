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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci öldürdü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:42
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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci öldürdü

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci öldürdü
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Ram bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 22 yaşındaki Yusuf Yahya Abdulkerim Muhsin adlı genç hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, Ramallah'taki hastaneye ağır yaralı olarak getirilen Filistinli gencin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bugün 10 Filistinli öldürüldü

Yusuf Yahya Abdulkerim Muhsin adlı gençle birlikte bugün İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 10'a yükseldi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl da 220 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.

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Hasan
26.01.2023 23:01
BİZİM DAVA ADAMIMIZ VAR....AMA SÖZDE KALDI...EY AKP VE BASİNDAKİLER ALEMLERİN HÜKÜMDARİNA HESAP VERECEKSİNİZ...ONA GÖRE DAVRANİN....  
 
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