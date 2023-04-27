İsrail güçleri Eriha'yı 6 gündür kuşatma altında tutuyor

İsrail ordusu, Eriha'nın ana ve tali girişlerinde kurulan askeri kontrol noktalarında 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Eriha'yı 6 gündür kuşatma altında tutuyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Eriha kenti çevresindeki kuşatmayı altıncı gününde de sürdürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Eriha'nın ana ve tali girişlerinde kurulan askeri kontrol noktalarındaki uygulamalarına bugün de devam etti.

İsrail askerleri, söz konusu kontrol noktalarında 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, kontrol noktalarından geçen araçları tek tek durdurarak arama ve kimlik kontrolü yaptığını söyledi.

Aramalar nedeniyle kentin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştuğu aktarıldı.

TURİSTİK KENT BAYRAMDA BOŞ KALDI

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden bu yana kuşatma altında tutulan Eriha kenti sakinlerinin durumdan ekonomik olarak da olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Normal zamanlarda tatil ve bayram günlerinde yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan turistik kenti, bu bayram kuşatma nedeniyle sadece 200 bin kişinin ziyaret ettiği aktarılıyor.

İsrail güçleri Eriha kentini 22 Nisan'da kuşatma altına almıştı.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERDEN AĞVAR'DA FİLİSTİNLİLERE VE MÜLKLERİNE SALDIRI

Öte yandan Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Ağvar bölgesinde Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

WAFA'da yer alan haberde, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan 4 Filistinlinin vücutlarında ezik ve morluklar oluştuğu belirtildi.

Filistin hükümetine bağlı Batı Şeria'daki Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas da onlarca Yahudi yerleşimcinin; Filistinli çiftçilere ve mülklerine saldırdığını, çiftçileri işlerinden alıkoymaya çalıştığını ifade etti.

Dağlas, İsrail güçlerinin ise saldırganları engellemek için hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde konuşlandığını, İsrail güçlerinin de Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde bulunan kontrol noktasındaki uygulamalarını sıkılaştırdığını aktaran Dağlas, Huvvara girişinde yüzlerce araçlık uzun kuyruklar oluştuğunu aktardı.

Huvvara, Nablus'un güneyindeki tek çıkış noktası olma özelliğini taşıyor.

İsrail güçlerinin yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistin kentlerine ve beldelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da bir süredir gerginlik hakim.

(AA)

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