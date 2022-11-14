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İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 209'uncu kez yıktı

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak çok sayıda kişiyi evsiz bıraktı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:06
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İsrail güçleri ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü 209’uncu kez daha yıkarak çok sayıda kişiyi evsiz bıraktı

İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 209'uncu kez yıktı
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Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin baskın düzenledikleri köyü 209'uncu kez yıktığını belirtti.

Turi, bölge sakinlerinin köylerini yeniden inşa edeceğini söyledi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

KÖYLÜLER HER YIKIM SONRASI EVLERİNİ İNŞA EDİYOR

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.

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