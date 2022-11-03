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İsrail askerlerinin Cenin'deki baskınında 2 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği baskında, 2 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:09
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İsrail güçlerinin Cenin'deki baskınında 2 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin Cenin'deki baskınında 2 Filistinli öldü, 4 kişi yaralandı
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskın sırasında kullandığı gerçek mermilerin isabet etmesi sonucu, 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayda karnından, göğsünden ve başından yaralanarak Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki Faruk Cemil Hasan Selame'nin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldığını söyledi.

Baskında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında olayların çıktığını aktaran görgü tanıkları, İsrail askerlerinin plastik ve gerçek mermi kullandığını dile getirdi.

Filistinli gruplardan bir kısmının askeri kanadını barındıran Cenin Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Mücahitlerimiz, Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen işgal güçlerine mermi yağdırıyor." ifadesine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

İsrail güçlerinin saldırısında bugün 2 Filistinli daha hayatını kaybetmişti.

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