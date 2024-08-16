İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yerin boşaltılmasını istedi. Saldırı yapacaklar

İsrail Gazze’de saldırılarına devam ederken dikkat çeken bir açıklama yaptı. Milyonlarca Filistinli sivili yerlerinden eden ve göç etmeye zorlayan İsrail, şimdi de ‘Güvenli bölge’ olarak ilan ettiği yerin boşaltılmasını istedi. İsrail’in sivillerin göçü sonrası bölgeye saldırı yapması bekleniyor.

İsrail ordusu, daha önce ‘Güvenli bölge’ olarak ilan ettiği El-Mevasi'nin bazı bölgelerinin tahliye edilmesini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve En-Nasr bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu. Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "insani bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı El-Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekti.

Adraee, paylaştığı haritada yer alan bazı bölgelerdeki Filistinlilerden göç etmelerini istedi.

“GÜVENLİ BÖLGE” OLARAK İLAN EDİLMİŞTİ

İsrail ordusu, Gazze’de başlattığı saldırılar nedeniyle Filistinlileri göçe zorlamıştı. Milyonlarca Filistinli önce kuzey kesimlerden güneydeki Han Yunus’a ve Mısır sınırındaki Refah’a göç etmek durumunda kalmıştı.

Han Yunus ve Refah'a saldırılar sırasında İsrail, buradaki Filistinlilerden "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti. Bölgeden gelen bilgilere göre El-Mevasi'de tek çadırlık bile yer kalmadı.