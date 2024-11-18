İsrail güvenli bölgeyi vurdu: 5 ölü ve çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail güvenli bölgeyi vurdu: 5 ölü ve çok sayıda yaralı var

İsrail'in daha önce "güvenli" ilan ettiği Gazze'nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra yönelik hava saldırısında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in daha önce "güvenli" ilan ettiği Gazze'nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra yönelik hava saldırısında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Orta Doğu'daki saldırılarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. İsrail güçlerinin geçen hafta El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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