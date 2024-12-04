İsrail güvenli ilan ettiği bölgeyi bombaladı: 21 ölü 28 yaralı

Gazze'de sivil katliamını devam eden İsrail, bir kez daha yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlarını hava saldırısı ile vurdu.

Filistin Kızılayı yapılan son saldırı hakkında yazılı açıklama yaparak İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısında "güvenli bölge" olarak iddia ettiği el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen vatandaşları ve gıda depolarını bombaladığı bildirildi.

Filistin Kızılayı ,saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 Filistinlinin öldürüldüğünü 28 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada İsrail'in saldırı düzenlediği bölgede yanmış ve parçalanmış bedenler olduğu söylendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusuna ait helikopter, Mevasi'de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve barakalarını bombaladı, kampta yangın çıktı.

Kamptaki bazı çadırlar ve barakalar yandı, kamp sakinleri yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çaba sarf etti.

Gazze'de Sivil Savunma Müdürlüğü de Refah'taki ekiplerin, Han Yunus'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarında çıkan yangını söndürmek için çalıştığını aktardı.

Tanıklar ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Mevasi'deki El Halil Caddesi'nde yer alan "Astal" ailesine ait tarım arazilerini de bombaladığını ifade etti.

Haberde, gazeteci Ebu Zine'nin saldırıda yaralandığı aktarıldı.