İsrail Hamas ateşkesi sonra Erdoğan'dan ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail Hamas ateşkesi sonra Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes sonrası ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz" dedi.

Erdoğan, mesajına "İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" ifadeleri ile devam etti.

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