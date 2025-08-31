İsrail Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdü! Resmi açıklama geldi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'de hedef alınmasının ardından hayatını kaybettiğinin doğrulandığını duyurdu.

Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım düzenleyen İsrail, Gazze şehir merkezine yönelik genişletilmiş işgal planına başladı.

Plan kapsamında Hamas ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar sürerken son günlerde ortaya atılan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail tarafından öldürüldüğü iddiaları Tel Aviv tarafından doğrulandı. Hamas ise henüz açıklama yapmadı.

lsi.jpg

SAVUNMA BAKANI AÇIKLADI

İsrail'in Savunma Bakanı Israel Katz, pazar günü İsrail'in Gazze şehir merkezine düzenlediği saldırıda İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü doğruladıklarını açıkladı.

Katz'ın bu açıklamasından önce yine pazar günü daha erken saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de şehir merkezine düzenlenen operasyonlar kapsamında Ebu Ubeyde'nin hedef alındığını açıklamış ancak ölüp ölmediğine dair bilgi vermedi.

pgugu.jpeg

SUUDİ ARABİSTAN BASINI İDDİA ETMİŞTİ

Gazze kent merkezinde bir apartmana düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı Ebu Ubeyde'nin cumartesi günü hedef alındığı ve hayatını kaybettiği İsrail basını tarafından iddia edildi.

Daha sonra Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya, Filistin'deki kaynaklara dayandırdığı haberde böyle bir saldırının gerçekleştiğini ve sözcü Ebu Ubeyde'nin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını öne sürdü. Haberde Ebu Ubeyde'nin ailesinin cansız bedeni teşhis ettiği bilgisi de yer aldı. Ayrıca saldırının gerçekleştiği binadaki herkesin yaşamını yitirdiği belirtildi.

