İsrail- Hamas savaşından gelen acı görüntüler. 2 tarafta da çocuklar ve siviller ölüyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışma devam ederken her iki bölgeden de gelen görüntüler savaşın acı boyutunu gözler önüne seriyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail- Hamas savaşından gelen acı görüntüler. 2 tarafta da çocuklar ve siviller ölüyor

Editör: Ayşe Memiş

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ise Gazze Şeridi doğru “Demir Kılıçlar" operasyonu başlattı ve bölgede çatışmalar devam ediyor.

Hamas'ın saldırısı sonucu İsrail tarafında en az 700 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında da yüzlerce Filistinli yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada yayılan çatışma görüntüleri savaşın acı boyutunu ortaya çıkardı. Savaşın en savunmasız ve masumları çocukların hayatını kaybettiği görülüyor.

Hem İsrail’de hem de Filistin’de, Gazze’de çocuklar ve siviller savaşın kurbanı oluyor.

İşte yürek yakan görüntüler…

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İSRAİL'DEN GÖRÜNTÜ

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GAZZE'DEN GÖRÜNTÜ:

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