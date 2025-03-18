İsrail, Hamas'ın kilit adamını öldürdü! Suudi basını duyurdu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İsrail, Hamas'ın kilit adamını öldürdü! Suudi basını duyurdu

Suudi Arabistan'ın haber kanalı Al Hadath, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Sözcüsü Ebu Hamza’nın İsrail’in dünkü Gazze saldırısında öldürüldüğünü ileri sürdü.

Suudi Arabistan’ın haber kanalı Al Hadath'ta bugün yer alan habere göre, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Sözcüsü Ebu Hamza’nın İsrail’in dünkü Gazze saldırısında öldürüldüğü ileri sürüldü. Hamza ve ailesinin, Nuseyrat'taki evlerinde öldürüldüğü belirtildi.

Filistin İslami Cihat Örgütü'nün üst düzey üyelerinden Hasan el-Naam Ebu Ali'nin de Han Yunus'ta İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Daha önceki haberlerde de Hamas'ın Gazze'deki siyasi bürosunun üyesi Yaser Harb'in bugünkü saldırılarda öldürüldüğü belirtilmişti. Harb'ın Hamas'ın askeri kanadına mensup beş oğlu da daha önce Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampında IDF ile girdikleri çatışmalarda öldürülmüştü.

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