İsrail, Hamas'ın yurtdışındaki liderlerini tehdit etti

Kaynak: AA / İHA
İsrail, Hamas'ın yurtdışındaki liderlerini tehdit etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentine hava harekâtında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini öne sürmelerinin ardından Hamas'ın yurt dışındaki liderlerini hedef alma uyarısında bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, askeri yetkililerle Kuzey Komutanlığındaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın yönetim kadrosunun büyük bölümü yurt dışında ve onlara da ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’ye yönelik saldırının Yemen, Lübnan, Suriye’de gerçekleştirdikleri harekâtların devamı olduğunu dile getiren Zamir, bunun "son olmayacağını" iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentine dün düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini ileri sürmüştü.

Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça daha çok sayıda üst düzey Hamas üyesini hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulunmuştu.

