İsrail ile Hamas arasındaki varılan ateşkes anlaşması kapsamında esir takası devam ediyor. Hamas, sağ olan esirlerin ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden esirlerin naaşlarını teslim etmeye başladı. İsrail ordusu, Kızıl Haç’a ait bir konvoyun Gazze Şeridi'nin güneyinde doğru hareket halinde olduğunu belirterek, konvoyun Hamas’tan 4 İsrailli esirin naaşını teslim alacağını aktardı.

Kızıl Haç’ın tabutları Gazze'deki İsrail ordusuna bağlı birliklere teslim edeceği ve tabutların "güvenlik amacıyla" inceleneceği ardından askeri bir hahamın önderliğinde küçük bir tören düzenleneceği ifade edildi. Naaşların daha sonra Gazze Şeridi’nden çıkarılarak kimlik tespiti için Abu Kabir Adli Tıp Kurumu’na teslim edileceği aktarıldı.

Hamas, daha önce Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi ve İsrailli Yüzbaşı Daniel Perez',n naaşlarını teslim edeceğini bildirmişti. Yetkililere göre, kimlik tespit süreci iki gün kadar sürebilir.